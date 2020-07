Revue internationale n°14 Palestine, framents, luttes et analyses

Voici en ligne la revue consacrée à la Palestine, elle est disponible sur commande au format papier. N’hésitez pas...

page 7 PARTIE 1 PALESTINE : HISTOIRE ET GÉOGRAPHIE

page 8 Quelques repères chronologiques

page 16 Cartes de la Palestine

page 20 Entretien avec Naji Odeh, réfugié du camp de Dheisheh

page 27 PARTIE 2 QU’EST-CE QU’ÊTRE « PALESTINIEN·NE » ?

page 32 Les palestinien.ne.s en quelques chiffres

page 32 Palestinien.ne.s de 48

page 38 Les prisonniers et prisonnières palestinien.ne.s

page 44 Palestinien.ne.s de Jérusalem

page 54 Palestinien.ne.s de Cisjordanie et du Golan 64 Vivre à Hébron

page 70 Palestinien.ne.s de Gaza

page 76 Les réfugié·e·s

page 80 Pourquoi parle-t-on d’apartheid israélien ?

page 87 PARTIE 3 PARTIS ET ORGANISATIONS POLITIQUES

page 88 Les partis politiques et les organisations palestiniennes dans

les territoires occupés

page 96 Organisations israélo-palestiniennes

ou israéliennes progressistes

page 101 PARTIE 4 LA DÉFENSE DES DROITS DES TRAVAILLEUR·EUSE·S

page 102 La situation des travailleurs en Palestine

page 114 Le syndicalisme en Palestine

page 119 Le syndicalisme en Israël, la Histadrout,

une organisation « syndical e »

page 124 Les enseignant·e·s en lutte et le syndicalisme indépendant

page 128 « Des mouvements de base », les luttes des travailleurs palestiniens

page 132 Les pratiques de résistance des femmes en Palestine :

les « associations coopératives » ; entretien avec Lamya Shilaldeh

page 138 Les luttes des travailleurs palestiniens, une vue

de l’Union des chômeurs ; entretien Saleh M. Dghameen (Abu Fahd)

page 145 PARTIE 5 TÉMOIGNAGES

page 146 Une tasse de thé sous le colonialisme, de Samia Al-Botmeh

page 150 Interview avec Ana Sanchez du BNC

page 156 Témoignage Haidar Eid, militant de Gaza

page 160 Interview avec Samer Salameh, cinéaste documentariste

page 165 Interview avec Michel Warschawski

page 169 PARTIE 6 LE DEVOIR DE SOLIDARITÉ INTERNATIONALE

page 170 Être solidaires des travailleurs et travailleuses palestinien.ne.s

page 174 Du matériel de l’Union syndicale Solidaires !

page 182 Les associations françaises de solidarité avec la Palestine

page 190 La campagne BDS, Boycott, Désinvestissement, Sanctions

page 197 Les campagnes de désinvestissement : Orange, banques

et tramway

page 202 Campagne « un bateau pour Gaza » en 2011

page 208 La Flotille de la Liberté, 2018, sur le Al Awda

de Palerme à (presque Gaza)

page 214 Réseau syndical international de solidarité et de luttes

et les syndicats palestiniens

page 218 Délégation en Palestine de l’Union syndicale Solidaires

page 227 PARTIE 7 ANALYSES

page 228 Le sionisme : de la théorie de la séparation au suprématisme

page 236 Un amalgame mensonger et dangereux :

antisémitisme = antisionisme ?

page 246 Balfour a provoqué une tragédie nationale

pour le peuple palestinien, avec BDS, nous ripostons

page 250 L’intifada nous a détruits... À propos de ces affirmations

page 254 « Nous nous sommes battus pour la Palestine, maintenant

nous nous battons pour un sac de farine ! », dialectique des luttes ouvrières palestiniennes contemporaines

page 271 PARTIE 8 LA CULTURE PALESTINIENNE

page 272 Mahmoud Darwich

page 274 Naji Al Ali et Handala

page 276 Le Festival Ciné-Palestine

page 280 Nous enseignons la vie (We teach life)

page 284 Aman Allah Ayech

page 288 L’appropriation de la culture palestinienne par Israël

page 291 PARTIE 9 RESSOURCES