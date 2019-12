Rien sous le sapin… Droit dans ses bottes !

Aujourd’hui, alors que partout la colère sociale gronde, que nous sommes deux jours après des manifestations massives et avec des grèves reconductibles inscrites dans la durée, le premier ministre a reçu certaines organisations syndicales après une longue mise en scène ces derniers jours d’un prétendu « dialogue social ».

Et puis, rien. Aucune réponse au rejet massif du projet de retraites à point porté par ce gouvernement. Rien n’a quasiment changé depuis la présentation du rapport Delevoye début juillet.

C’est donc un premier ministre droit dans ses bottes qui poursuit le rapport de forces et refuse d’écouter le rejet de son projet.

Pour Solidaires, il est indispensable de poursuivre et d’amplifier la mobilisation, sans trêve et d’être toujours plus nombreuses et nombreux en grève, présent-es dans les initiatives et manifestations et actions de soutien dans les jours qui viennent jusqu’à la fin de décembre. Cela inclut les actions du week-end des 21 et 22 décembre, et le 28 décembre temps fort, à l’appel notamment des syndicats cheminots, et d’autres secteurs en lutte. La mobilisation se poursuivra ensuite dans les jours qui suivront, en particulier le 9 janvier à l’appel de l’intersyndicale tant que le projet de casse des retraites est maintenu.



Tous et toutes ensemble dans la mobilisation et la grève, imposons un autre avenir.

Paris, 20 décembre 2019

