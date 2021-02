SUD EAUX DE VOLVIC : Les déclarations des élus au CSE

Toutes les infos sur la page[- SUD Industries Eaux de Volvic→https://www.facebook.com/Eauxdevolvic/]

Article sur l’avenir du groupe Danone

DANONE : Le combat des puissants

Dans le cadre des évènements du Groupe et des annonces dans les journaux d’une probabilité du départ d’Emmanuel FABER lié à un manque de soutien des actionnaires, nous avons pu avoir les informations suivantes :

• L’attaque des activistes ne représentant que – de 6% des fonds. Ils ne peuvent à eux seuls déstabiliser un PDG, mais serait sous couvert d’administrateurs du conseil qui sont en désaccord avec Emmanuel FABER.

• Les départs depuis plusieurs mois de « hauts cadres » DANONE ont montré les désaccords dans la gestion de l’entreprise à haut niveau.

• L’ancien PDG et actionnaire Franck RIBOUX , ne soutient plus depuis un an Emmanuel FABER.

Ce vendredi 19 février 2020 nous en saurons peut-être plus sur le maintien ou non d’Emmanuel FABER à la présidence du Groupe suite à l’annonce des résultats financiers du Groupe.

Il semble qu’un « Combat des Puissants » ait lieu à la tête du groupe, motivé par des administrateurs qui auraient eux-mêmes « activé » ces groupes activistes pour porter leurs revendications.

Pour rappel dans le cadre du ’local First’ , le Groupe envisage environ 2000 suppressions de poste dont 400 en France.

Les menaces en termes d’emplois pour Volvic , concernerait surtout les encadrants et services supports de notre société, mais qui ont déjà lieu de manière déguisée par des départs non remplacés.