SUD Education mobilise pour les enseignants, les élèves et leurs familles

En mars 2020, le ministre Blanquer pérorait à coups de ’on est prêt’. Fin décembre 2021, les conditions de la rentrée s’annoncent encore très complexes et pathogènes pour les personnels de l’éducation nationale, également pour les élèves et leurs familles.

Le problème n’est pas que les établissements et écoles restent ouverts. Plus c’est le cas, mieux c’est. Le problème ce dont les conditions pour cela. De la même manière que le gouvernement Véran/Castex/Macron n’a pas ouvert de lits d’hôpitaux, il ne donne pas les moyens à l’École publique.

Pas de recrutements sur listes complémentaires pour gérer le manque de personnels. Au contraire, Blanquer mise tout sur les emplois précaires.

Pas besoin de COVID19 pour voir les difficultés de remplacement, les classes sans enseignants, et la désorganisation qui va avec. La précarité c’est toujours plus de contractuels. C’est aussi plus de pressions sur les AED pour faire appliquer les protocoles dans les établissements.

Le matériel n’arrive qu’avec parcimonie. La grande majorité des personnels se fournit elle-même en masque. L’employeur ne propose aucune prise en charge. Les masques fournis en faible quantité conviennent rarement. Très rares aussi les capteurs de CO2 ou les purificateurs d’air. Mais ça n’empêche pas le ministre d’en parler comme si c’était bon. Idem pour les campagnes de tests qui patinent.

Le problème c’est aussi le mépris affiché envers les organisations syndicales à que le ministère (puis rectorats et DSDEN) ne répond pas. C’est le mépris des personnels qui apprennent les choses par la presse. D’ailleurs, qui a compris comment seront gérés les cas contacts à partir de la rentrée de janvier après le passage de Blanquer sur France-inter le 28 décembre ?

Combien de tests pour revenir en classe ? Le ministre affirme des choses et leur contraire depuis 2 jours.

Entre 2 tests, les classes fermeront bien dans la réalité, faute d’élèves car isolés chez eux, mais pas officiellement pour Covid. Elles fermeront aussi faute d’enseignants pas remplacés mais pas officiellement. À jouer avec les chiffres, on n’inspire pas confiance.

Bref, les seuls qui peuvent dire ’on est prêt’, ce sont les personnels sur le terrain qui vont gérer pour de vrai ces situations tendues. Le quoi qu’il en coûte, c’est encore le don de soi des personnels, ce sont leurs conditions de travail et leur santé qui en feront les frais.

Face à tout cela, Sud Éducation est au côté des personnels pour les informer, les écouter, les défendre.

Pour dire aussi ’on est prêt’ à se mobiliser dès la rentrée !

communiqué fédéral

Situation sanitaire : se préparer à la mobilisation – Communiqué de SUD éducation

Ce communiqué a été publié le 29/12/2021

La conférence de presse du Premier ministre, lundi 27 décembre, a confirmé nos craintes. Aucune nouvelle annonce n’est venue infléchir l’orientation du ministre Blanquer et du gouvernement sur l’école. Jean Castex s’est contenté d’évoquer une campagne de tests renforcée, sans en préciser les modalités.

Ainsi, alors que des mesures de contraintes ont été détaillées pour l’ensemble de la société (passe vaccinal, interdiction de manger dans les salles de cinéma et les trains, interdiction des rassemblements au-delà d’une certaine jauge etc.) et pour le monde du travail, le gouvernement n’accorde aucune considération pour la santé des élèves et des personnels d’éducation. Pire encore, il envisage inconsidérément de réduire la durée d’éviction des cas-contact. Le gouvernement s’enferme ainsi dans une fuite en avant coupable, semblant attendre l’immunité collective face au variant omicron. Or celle-ci ne pourrait avoir lieu qu’au prix d’un engorgement encore accru des services hospitaliers, et donc de la santé, voire de la vie, de nombreuses personnes.

L’Éducation nationale, avec ses 12 millions d’élèves et son million de personnels, devrait être le pilier d’une politique de santé cohérente de lutte contre la Covid-19. Pourtant, le gouvernement lui donne avant tout le rôle de garder les enfants de salarié·es pour permettre aux entreprises de continuer à dégager leurs profits.

Outre le risque proprement sanitaire, les personnels vont devoir travailler à la rentrée avec des classes à effectif variable, dans des établissements dysfonctionnels du fait des absences non remplacées, avec une gestion erratique de l’avancée des programmes, la mise en œuvre du télétravail dans l’Éducation dans les établissements scolaires. Tous ces dysfonctionnements vont accroître encore le stress, la fatigue et de la souffrance au travail pour l’ensemble de la communauté éducative. Les personnels les plus précaires, AED et AESH, subissent de plein fouet les effets de l’incurie du ministre. Envoyé-es, sans protection, en première ligne dans les écoles et les EPLE, leurs métiers et leur engagement pour le service public d’éducation ne sont pas reconnus.

Pour SUD éducation, il est nécessaire que les écoles et établissement soient dotés avant la rentrée, de purificateurs d’air et de capteur de CO2. Les personnels doivent recevoir des masques FFP2 pour les protéger contre une contagiosité accrue du variant omicron. Des tests massifs doivent être pratiqués dans les écoles et établissements régulièrement pour dépister les cas positifs et permettre un isolement ainsi qu’un traitement précoce de la maladie. Les protocoles sanitaires doivent être lisibles, dépendre d’indicateurs sanitaires clairs et objectifs au lieu du bon vouloir ministériel, et des annonces précoces doivent permettre aux personnels d’anticiper les changements nécessaires. Rien de tout cela n’est prévu.

Dans ces conditions, la question de la mobilisation doit aujourd’hui être posée. SUD éducation appelle les personnels à :

échanger dès à présent, par les moyens qu’ils ont à disposition, sur les conditions sanitaires et les revendications à porter localement, en fonction de la situation sanitaire dans les départements et la configuration des écoles et établissements ;

faire valoir au plus tôt leurs revendications à leurs supérieurs hiérarchiques ;