LA SECTION SYNDICALE

SUD SOLIDAIRES

S’IMPLANTE CHEZ

AMAZON CDG7 !

La section syndicale Sud Solidaires émerge et compte représenter une alternative

syndicale avec une forte exigence de démocratie interne et de syndicalisme en lien

réel avec le terrain !

Dans un premier temps, la section va travailler à fédérer toutes celles et ceux

qui souhaitent s’investir et défendre les salarié-es.

Avoir une équipe prête à représenter tous les travailleurs-euses se sentant mis-es de côtés, non respecté-e-s ou tout simplement répondre et remonter vos attentes à qui de droit !

Solidaires, Unitaires, Democratique !

C’est en étant Solidaires les uns avec les autres que la pression hiérarchique

devient moins forte ! C’est dans l’unité que nos revendications deviennent réalités et c’est en toute démocratie que les décisions doivent être prise !

Que vous souhaitez vous investir un peu, beaucoup, passionnément (ou même pas du tout, juste pour nous soutenir et donner votre avis), n’hésitez pas à nous contacter afin que nous puissions représenter le plus de secteurs possible :

Outbound, Inbound,personnel de jour, tous dans le même chariot !

Rejoignez l’équipe SUD,ENSEMBLE nous forgerons

un syndicat à votre image !!

Amicalement

Pour la section syndicales :

Romuald Fontaine

Representant de Section Syndicale

mail : Sudamazoncdg7@gmail.com / téléphone : 06.15.87.59.14. Facebook : SudAmazon Senlis