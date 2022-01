(SUD Santé Sociaux) AFFAIRE ORPEA : Quand l’appât du gain mène au scandale

Le constat accablant établi par le journaliste Victor Castanet dans son livre-enquête « Les Fossoyeurs » vient confirmer des faits inhumains que la Fédération SUD Santé Sociaux dé-nonce depuis plusieurs années. Des lanceuses et lanceurs d’alertes, des salarié-es, des agent-es qui s’indignent des conditions de prise en charge des personnes âgées et des conditions de travail dans lesquelles certains patrons et certaines directions les contraignent à travailler couverts par les autorités de tutelle. Sanctionnés, bâillonnés, soumis à un mode de fonctionnement culpabilisant, beaucoup de professionnels de santé ont préféré démissionner.