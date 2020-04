SUD éducation Clermont-Ferrand : Coronazimuts numéro 1

article sur le site de SUD éducation 03

Le discrédit, Retraits de salaires abusifs !, Confiné·e·s mais toujours déterminé·e·s contre le vol des nos retraites, Sans-Papiers …confinés , Tribune : plus jamais ça ! Numéro vert :

Mardi 31 mars. C’est le début du 2è round pour sauver notre système de retraites.

On est remonté comme des pendules et on s’active autour du camion Solidaires pour coller les logos, installer la sono et les drapeaux.

On est un peu en retard pour rejoindre le rendez-vous place du 1er mai, et comme avant chaque journée de manif un peu fébriles : est-ce qu’on a réussi à mobiliser et à convaincre de nous rejoindre dans la grève et dans la rue ?

Quand on finit par arriver, stupeur ! Personne !

On regarde le calendrier, et on ne s’est pas trompé de date.

Est-ce que la manif est déjà partie ?

Poisson d’avril !

Comme tout le monde, on est enfermé·e·s chez nous, mais la lutte continue !

On a écrit à l’administration pour leur demander de nous foutre la paix. Manifestement on se débrouille très bien sans eux !

On a même fait une réunion … pour cela, on avait bien pensé utiliser la classe virtuelle proposée par le ministère, mais on a eu trop peur que Blanquer s’invite à la séance pour nous écouter et régler sa boussole de l’autre côté.

On est donc resté sur une réunion téléphonée classique, et on a décidé de vous offrir le Coronazimuts en PJ

Bonne lecture !

Au sommaire :

Page 1 - Intro

Page 2 à 5 - Le discrédit

Page 6 - Retraits de salaires abusifs !

Page 7 - Confiné·e·s mais toujours déterminé·e·s contre le vol des nos retraites

Page 8 - Sans-Papiers …confinés / Des liens

Page 9 à 12 - Tribune : plus jamais ça !

Page 13 - Syndiquez-vous / Numéro vert : des syndicalistes répondent à vos questions