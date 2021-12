SUD et CGT élues ensemble à la Direction départementale du Travail

Suite à une réorganisation initiée parle ministère du Travail, une nouvelle entité administrative avait été créée depuis le 1er avril 2021. La DDETSPP (Direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations) regroupe maintenant l’ex DIRECCTE et l’ex DDCSPP comprenant 125 agents.

C’est dans le cadre de ce regroupement et de cette nouvelle entité administrative qu’avaient lieu les élections professionnelles le 14 décembre dernier, avec un véritable enjeu sur la représentativité des organisations syndicales qui présentaient des candidats.

SUD Travail s’est présenté sous l’étiquette Solidaires Fonction publique suite à ce regroupement de plusieurs ministères dans cette DDETSPP (direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations) et à fait liste commune avec la CGT.

Compte tenue de l’implantation et des résultats antérieurs sur les anciennes entités, il a été convenu que la liste comporterait 6 candidat-e-s de SUD Travail et 2 candidat-e-s de la CGT. FO présentait également une liste concurrente.

Voici donc les résultats de l’élection sur 98 votants :

6 blancs ou nuls

FO, 46 voix (3sièges) 53,5%

Solidaires et CGT = 40 voix (2sièges) 46,5%

Sont élues :

Une titulaires SUD Travail et une titulaire CGT

2 suppléantes SUD Travail

Dans un contexte de réorganisations et de chamboulement des missions dévolues aux agents, la présence d’élues issue d’une liste unitaire, Solidaires-CGT, peut être de nature à faire entendre une voix dissonante et revendicative au sein des instances de consultation du personnel.

Solidaires Allier fait part de son soutien aux élues et note avec bonheur que les deux titulaires et les deux suppléantes sont des femmes, ce qui est un juste retour des choses quand on sait comment celles-ci sont régulièrement écartées des responsabilités. Nous leur souhaitons courage et réussite et les assurons de notre totale confiance dans la mission de représentation du personnel qu’elle doivent maintenant endosser. Solidarité est le mot qui nous vient donc naturellement à la bouche.