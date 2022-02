Ce texte traite des services publics de soin (santé, petite enfance et perte d’autonomie) sous un éclairage de genre. Sans être exhaustifs, ces trois secteurs représentent un enjeu majeur de société pour répondre à l’exigence d’égalité entre les femmes et les hommes et construire un État social favorisant l’émancipation. Un revendicatif termine ce quatre pages.