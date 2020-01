Solidaires 03, était au côté de Laurent indruziak secrétaire de l’UD CGT

Communiqué de l’Union syndicale Solidaires 03 :

Suite à l’annonce des risques de condamnation pour des actions et des manifestations (rond point et péage), et comme nous avons pu l’exprimer devant le tribunal cette après-midi, Solidaires 03 réaffirme tout son soutien face aux réquisitions qui visent à faire payer la CGT 03.

En plein mouvement contre la réforme des retraites, le procureur montre clairement une volonté de s’en prendre à celles et ceux qui luttent.

Le syndicalisme n’est pas un crime : traiter comme cela Laurent Indrusiak, secrétaire de l’UD CGT, c’est vouloir affirmer la pression sur tous les militant.es qui font vivre la solidarité , concrètement, chaque jour.

C’est une attaque contre le droit de manifester,

contre le mouvement social,

contre le syndicalisme.

L’union syndicale Solidaires 03 ne l’accepte pas.