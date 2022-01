(Solidaires 21) Mobilisation réussie en faveur d’une société plus juste et égalitaire

Organisé en moins de 24h à l’initiative de notre organisation syndicale, et rejoint par des associations et organisations locales, le rassemblement en faveur d’une société plus juste et égalitaire a été un succès. En effet, plus d’une centaine de personnes de tous horizons se sont mobilisées et ont démontré l’absolue nécessité de lutter ensemble en faveur d’une société progressiste, en frontale opposition aux différentes agressions perpétrées par l’extrême droite à Dijon ces derniers mois.

À quelques centaines de mètres du rassemblement, le pseudo meeting des sbires de Zemmour, organisé en catimini, était entouré de plusieurs dizaines de camion de police, démontrant s’il le fallait que la haine véhiculée par ces organisations politiques est loin d’apaiser la société.

Par aille urs, nous avons appris que Zemmour se déplacera prochainement dans le département et qu’il tiendra un meeting à Dijon. Nous appelons d’ores et déjà à se mobiliser et nous invitons l’ensemble du mouvement social et ses organisations à prendre part intensément à la lutte contre les idées d’extrême droite.

Prenons des initiatives et soyons solidaires