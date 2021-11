(Solidaires FP) Préavis de grève pour la journée du 25 novembre

Paris, le 15 novembre 2021

Madame Gaëlle Martinez

Union Syndicale Solidaires

Déléguée générale fonction publique

31 rue de la Grange aux belles

75010 PARIS

à

Madame Amélie de Montchalin

101 rue de Grenelle

75007 PARIS

OBJET : préavis de grève 25 novembre 2021

Madame la Ministre,

L’Union syndicale Solidaires Fonction Publique dépose un préavis de grève pour le 25 novembre à 00h01 (ce préavis comprend la nuitée en amont de cette journée pour les personnels travaillant en horaires décalés).

Ce préavis concerne l’ensemble des personnels titulaires, stagiaires, contractuel-les et auxiliaires des trois versants de la fonction publique et des établissements publics (y compris ceux présentant un caractère industriel et commercial) ainsi que les personnels titulaires et non titulaires de droit public exerçant leurs fonctions dans les sociétés anonymes et les établissements d’enseignement privé.

Ce préavis est destiné à permettre à tous-tes les agents-es de la fonction publique qui le souhaitent, de participer aux mobilisations dénonçant les violences sexuelles et sexistes subies par les femmes y compris dans la Fonction Publique.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l’expression de ma parfaite considération.

Pour l’Union Syndicale Solidaires Fonction Publique

Gaëlle Martinez