(Solidaires Fp) La cour des comptes s’attaque une fois de plus aux fonctionnaires

Le dernier rapport de la Cour des Comptes sur les arrêts maladies des fonctionnaires a été publié ce 9 septembre. Sans surprise, les magistrats financiers s’attaquent aux fonctionnaires qui seraient trop absent·e·s.

Le rapport pointe que les absences courtes sont en augmentation et que les plus nombreuses sont recensées dans la fonction publique territoriale et dans l’hospitalière. Le rapport omet de dire que ce sont les deux versants qui connaissent le plus de difficultés, notamment à l’hospitalière où malgré la crise sanitaire le gouvernement continue de fermer des lits ! Les arrêts de travail des fonctionnaires seraient moins nombreux si les conditions de travail des agents publics ne s’étaient pas fortement dégradées dans les dernières années.

La réintroduction du jour de carence dans la Fonction Publique est une mesure pénalisante pour les agent·e·s, Solidaires Fonction Publique ne cesse d’exiger la suppression pure et simple de la journée de carence. D’ailleurs, dans un aveu étonnant, la Cour des Comptes reconnaît que le jour de carence est une mesure inutile, et que ça n’a pas produit les économies escomptées, ce que Solidaires Fonction Publique a toujours affirmé.

En revanche, Solidaires fonction publique dénonce l’entreprise libérale non dissimulée de la Cour des Comptes, qui propose d’impacter les arrêts maladie sur les mécanismes d’indemnisation, et de permettre aux employeurs de moduler les indemnisations. La Cour est particulièrement floue sur les modalités d’appréciation des motifs des arrêts des agent·e·s. Pour Solidaires Fonction Publique, le droit au respect du secret médical des agents doit primer !

Face aux attaques subies par la Fonction Publique, Solidaires Fonction Publique appelle l’ensemble des agent·e·s à se joindre aux mobilisations du 5 octobre pour exiger un plan d’investissements massifs dans les services publics, des augmentations de salaires et une amélioration des conditions de travail.



Tou·te·s en grève le 5 octobre !