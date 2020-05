Solidaires RATP : reprise, danger grave et imminent, Ligne 11...

LA REPRISE ECONOMIQUE, POUR TOUT LE RESTE, ON BRICOLE !

Le plan de déconfinement « économique » a donc été présenté par le gouvernement et décliné à la RATP. Notre PDG annonce garantir une offre de service de 75% voir plus et ce dès le 11 mai. Et tout cela, en refusant de répondre à une question centrale : comment allons-nous gérer le flux voyageurs ? La RATP préfère, comme IDFM et le gouvernement, travailler un grand plan de com afin de se désengager de ses responsabilités. Solidaires RATP dénonce cette reprise à marche forcée qui va mettre en danger les usagerEs mais aussi les agents de la RATP. Si la direction refuse de nous protéger, nous devrons le faire nous-mêmes. Droits de retrait et grèves sont donc plus que jamais à l’ordre du jour.

DANGER GRAVE ET IMMINENT A MTS

Pour la période de déconfinement, MTS a élaboré des tableaux de service à l’arrache. Le logiciel renouvelé a tourné à plein régime. L’intelligence artificielle aurait supprimé ou ignoré la Surveillance Réciproque (SR). De nombreuses lignes du département sont concernées, ainsi que des milliers de salarié-es. Après vérification sur le réseau, les représentants SOLIDAIRES élus au CSE MTS ont déposé un droit d’alerte pour danger grave et imminent. L’inspection du travail a également été saisie. Entre la covid-19 et la SR, c’est comme si on demandait aux agents de choisir entre la peste et le choléra.

LA LIGNE 11

Cette année commence bien pour notre équipe… Dès janvier, elle a su montrer ses nombreux talents en mettant en place la commission de la caisse de grève, qui a géré avec brio plus de 14000 euros de fonds de solidarité venant de nos supporters. Nous les félicitons tous et toutes, car cette mission n’était pas facile. Nous remercions également de tout cœur notre sponsor « le comité de place des fêtes » qui a su trouver des fonds en organisant des actions, malgré une conjoncture particulière.