Solidaires des aesh mobilisé-es le 5 avril pour leur salaire, leur statut et pour défendre l’école inclusive !

Ce mardi 5 avril se déroule une nouvelle journée de mobilisation nationale et unitaire des accompagnant-e-s d’élèves en situation de handicap (AESH), avec appel à la grève, manifestations dans de nombreuses villes…

Le nombre d’enfants en situation de handicap accueillis à l’école parmi les jeunes de leur âge, a cru ces dernières années, mais souffre d’un manque de moyens pour répondre aux ambitions d’accompagnement de toutes et tous.

En effet même si le nombre d’accompagnant-e-s d’élèves en situation de handicap a augmenté, il reste insuffisant en regard des besoins. Il s’agit d’un métier non attractif et sans reconnaissance : pas de statut de la fonction publique, payé au Smic horaire, exercé à temps partiel (24 h max par semaine) sur plusieurs établissements scolaires. De plus, la politique de « mutualisation » fait qu’ils et elles s’occupent de plusieurs enfants, avec des handicaps différents. Enfin, les AESH devraient accéder à une formation adaptée avant toute prise d’activité ce qui n’est pas le cas aujourd’hui.

Face à cette pénurie d’AESH ou suite à une décision négative de la MDPH, basée sur une considération plus budgétaire qu’objective, des parents cherchent à passer par un recrutement direct d’accompagnant-e. Au-delà des risques inhérents à une privatisation rampante de cette fonction, il s’agit d’une dérive totalement inégalitaire, au détriment des familles défavorisées. Le ministère de l’Education Nationale doit s’engager à mettre fin, sans délai, à ces pratiques en mettant des moyens à la hauteur des besoins pour écarter toute tentation d’un transfert des charges qui ne bénéficierait qu’aux classes sociales les plus favorisées.

Le 5 avril nous serons dans la rue pour rappeler qu’il est urgent de revaloriser ce métier tant au niveau du statut, que de la rémunération et de mettre en place de véritables formations pour une réelle école inclusive.

En lien le tract de SUD-Education sur cette journée : https://www.sudeducation.org/tracts/aesh-on-continue-toutes-et-tous-en-greve-le-5-avril-2022/ et le dossier de cette journée avec la caisse de solidarité https://www.sudeducation.org/aesh-en-greve-le-5-avril-dossier-complet/

Et rappel de notre expression SOLIDAIRES de mars dernier sur ces questions

https://solidaires.org/Pour-une-reelle-ecole-inclusive

article sur le blog Médiapart : https://blogs.mediapart.fr/paul-devin/blog/250322/vers-une-privatisation-des-aesh-au-profit-exclusif-des-familles-les-plus-aisees#at_medium=custom7&at_campaign=1047