Solidaires et internationalistes. Dans la rue ce samedi 19 mars. Contre la guerre, le racisme et les violences policières

L’union syndicale Solidaires appelle à participer massivement aux mobilisations du 19 mars, en particulier à la marche nationale à Paris, contre le racisme et les violences policières à l’appel de la Campagne Antiracisme et Solidarité (dont elle est membre) et du Réseau d’entraide Vérité et Justice.

Le racisme est un fléau dans nos sociétés qui engendre des oppressions et des discriminations dans les institutions, sur nos lieux de travail, mais aussi dans les espaces de la vie quotidienne. Toutes les formes de racisme, ancrées dans l’histoire coloniale, ont de lourdes conséquences sociales, répressives, discriminatoires au travail, dans l’accès au logement et aux services publics. Les rapports notamment de la Défenseur des droits l’attestent amplement. Nos camarades Sans Papiers en grève de DPD, Chronopost et RSI le vivent chaque jour et nous les soutiendrons jusqu’au bout dans leur lutte pour leur régularisation, un salaire et des conditions de travail décents.

Les violences policières, en particulier contre les personnes dites racisées, issues des quartiers populaires et les sans papiers se banalisent, entraînant la mort et des blessures graves, chaque année, pour des dizaines de personnes.

Dans un contexte de guerre, provoquée par l’invasion de la Russie en Ukraine, nous ne pouvons que dénoncer le tri raciste des réfugié·es qui fuient l’Ukraine. Nous participons activement à la solidarité avec les populations qui subissent la guerre et qui résistent en Ukraine, mais nous déplorons que cet élan ne soit pas aussi franc et massif lorsqu’il s’agit de la Palestine, de la Syrie ou de l’Afghanistan. A cet égard l’attitude de deux poids deux mesures du gouvernement participe du racisme systémique d’État que nous dénonçons. Nous devons accueillir dignement tou·tes les réfugié·es, d’où qu’ils et elles viennent et nous opposer à toutes les guerres car ce sont toujours les peuples qui en payent le prix.

La solidarité internationale des travailleuses et des travailleurs ne peut être à géométrie variable : elle ne doit avoir ni couleur, ni religion, ni frontières. Solidaires a dénoncé, dénonce et dénoncera, tant qu’elles se produiront, les guerres, les violences policières et le racisme, où que ce soit et se battra pour la justice et l’égalité des droits.

La guerre, le racisme et les violences qui y sont associées ne pourront pas cesser si nous ne nous attaquons pas aux racines du problème, aux systèmes de domination et d’exploitation qui portent des noms : le capitalisme, l’impérialisme et le colonialisme.

Et c’est pour cela que l’union syndicale Solidaires sera dans la rue le 19 mars pour exiger :

l’accueil inconditionnel des réfugié-es quel que soit leur provenance, leur religion ou leur nationalité.

la régularisation de tou·tes les sans papiers et la fermeture des centres de rétention

la régularisation immédiate des travailleurs de DPD, RSI, Chronopost en grève

la fin des pratiques discriminatoires et racistes : l’accès à un logement et à un emploi digne pour toutes et tous.

l’abrogation des techniques d’immobilisation et des armes qui tuent

la vérité et justice pour les victimes des violences policières et du racisme

la liberté effective de circulation et d’installation des personnes

MANIFESTATIONS

Manifestation nationale à Paris contre le racisme, les violences policières et pénitentiaires ! Place du Châtelet, Paris

Manifestation Régionale à Toulouse, Empalot 14h00 - 16h30

Rassemblement à Dijon Contre le racisme, solidarité ! Place Darcy 14h00 - 16h00

Rassemblement contre le racisme à Metz 14h00 - 16h30 COLONNE de Merten

Manifestation pour la solidarité contre le racisme et le fascisme à Poitiers 14h30 - 17h00 devant la mairie, Poitiers

Manifestation pour la Solidarités entre les peuples, contre les violences et idées racistes, contre les dérives autoritaires à Caen 14h30 - 17h00, Place Bouchard

Journée nationale contre le racisme et les violences policières à Limoges 15h00 - 17h00 préfecture

Manifestation contre le racisme et les violences policières à Saint-Etienne 18h00 - 20h00 Médiatheque Tarentaize

Lille, Montpellier Poitiers, Strasbourg : informations à venir

