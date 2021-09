Solidarité avec la population afghane

Les images terribles de l’aéroport de Kaboul montrant la population tentant de fuir la reconquête du pays par les talibans sont l’expression de la peur des habitant.e.s de ce pays. Le retour de la dictature talibane et de la charia font effectivement craindre le pire pour le peuple afghan.

La terreur promise aux femmes

Le sort réservé aux femmes est particulièrement préoccupant et révoltant. Dans son combat féministe, Solidaires est aux côtés des femmes du monde entier qui vivent sous l’oppression, qu’elles soient au travail, dans les foyers, et bien sûr celles d’un régime totalitaire ultra violent. Nous nourrissons les pires craintes pour le quotidien des femmes et des jeunes filles qui vont se voir privées de l’essentiel de leurs libertés et de leurs droits.

L’abandon de la communauté internationale.

Après avoir envahi militairement le pays sous couvert de lutte contre le terrorisme, l’armée étasunienne et ses alliés ont lâchement abandonné la population à son sort, sachant pertinemment ce qui l’attendait : le fascisme religieux, la terreur !!! Les puissances qui ont utilisé ce pays comme terrain d’un jeu impérialiste cynique (l’Union Soviétique puis les Etats-Unis) sont grandement responsables de la situation désastreuse de l’Afghanistan d’aujourd’hui.

Honte à E. Macron

La responsabilité de la France est également pointée. L’allocution télévisée d’Emmanuel Macron du 16 août est particulièrement choquante : « nous devons anticiper et nous préparer contre des flux migratoires irréguliers importants » a-t-il déclaré. Le candidat à l’élection présidentielle Macron a ainsi perdu toute humanité en jouant une nouvelle fois la carte de la peur et en faisant la part belle aux thèses de la droite et de l’extrême droite. Les exfiltrations par la France de ressortissants afghans ne feront pas longtemps illusion face aux centaines de milliers de personnes en danger face à la barbarie talibane.

Solidaires Auvergne ne peut que saluer la décision de la municipalité clermontoise d’accueillir des afghans rapatriés, nous souhaitons à ce titre que cette politique humanitaire d’hospitalité serve d’exemple et soit élargie à l’ensemble des réfugiés,

Pour Solidaires Auvergne, l’heure est à la solidarité internationale, à l’accueil de tous celles et ceux qui demanderont aide et asile et à la poursuite de la lutte contre tous les fascismes, qu’ils soient nationalistes ou religieux.

Clermont le 03 septembre 2021