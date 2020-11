Soutien Collectif à L’ACORT : Halte aux intimidations et aux amalgames !

Les locaux de l’association L’ACORT (L’Assemblée Citoyenne des Originaires de Turquie) ont été tagués le matin du 9 novembre 2020, avec l’inscription : « Islam = Mort ».

Nous, associations démocratiques de l’immigration et de solidarité internationale, dénonçons avec la plus grande fermeté un tel acte d’intimidation vis-à-vis d’une association qui n’a cessé, depuis sa création, de lutter contre toutes les formes de discriminations et de racisme.

Ces tags s’inscrivent dans une logique de susciter un climat de tension, de haine et de stigmatisation, créant l’amalgame entre une religion et des terroristes se réclamant d’elle. Ils sont l’expression de la connivence entre les pratiques de l’extrême-droite française et l’intégrisme religieux qui se nourrissent mutuellement.

Contre ces amalgames, nous réaffirmons notre rejet de ces pratiques mortifères et appelons à plus de solidarité, de justice sociale et de respect des droits humains.

Paris le 11 novembre 2020

Premiers signataires :

Associations :

– Agir pour le changement et la démocratie en Algérie (ACDA)

– Association Arts et Cultures Engagés du Monde (ACEM)

– Actions Citoyennes Interculturelles (ASTU)

– Association Art et Culture des deux Rives (ACDR)

– Association CIBELE

– Association Culturelle des Travailleurs Immigrés de Turquie (ACTIT)

– Association de Défense des droits de l’Homme au Maroc (ASDHOM)

– Association Démocratique des Tunisiens en France (ADTF)

– Association des Familles des Prisonniers et Disparus Sahraouis (AFPDS)

– Association Femmes Plurielles (AFP)

– Association Groupe Accueil et Solidarité (GAS)

– Association des Marocains en France (AMF)

– Association Pateras de La vida au Maroc

– Association des Travailleurs Maghrébins de France (ATMF)

– Association des Tunisiens en France (ATF)

– Association de Solidarité Franco Anatolien (ASFA)

– Association pour la taxation des transactions financières et pour l’action citoyenne (ATTAC)

– Centre d’Etudes et d’Initiatives de Solidarité Internationale CEDETIM

– Centre de Recherche et d’Information pour le Développement (CRID)

– CIMADE

– Conseil de Coordination des Organisations Arméniennes de France (CCAF)

– Collectif « Changer de Cap »

– Collectif 3 C– Conseil Démocratique Kurde de France (CDK F)

– Coalitions Internationale des Sans Papiers et Migrants (CISPM)

– Collectif Régional pour la Coopération Nord-Sud -IDF (CORENS)

– Collectif du 10 Novembre contre l’Islamophobie

– Collectif pour l’Avenir des foyers (Copaf)

– Comité Pour le Respect des Liberté et des Droits de l’Homme en Tunisie (CRLDHT)

– Comité de Vigilance pour la Démocratie en Tunisie – Belgique (CVDT)

– Droit Au Logement (DAL)

– Droits Devant / Droits Ici et Là-Bas (DIEL)

– Espace Universel

– Europe Solidaire Sans Frontières (ESSF)

– Fédération des Associations de Solidarité avec Tou-te-s les Immigré-e-s (FASTI)

– Fédération des Associations des Travailleurs et des Jeunes (DIDF – issus de l’immigration turque et kurde)

– Fédération Internationale pour les Droits de l’Homme (FIDH)

– Fédération des Tunisiens Citoyens des deux Rives (FTCR)

– Fondation Copernic

– France Kurdistan

– Front Uni des Immigrations et des Quartiers Populaires (FUIQP)

– Global Social Justice (GSJ)

– Groupe d’Information et de Soutien aux Travailleurs Immigrés (GISTI)

– Groupe de Réflexion et Action Féministes (GRAF)

– Immigration Développement Démocratie (IDD)

– La voix des jeunes Evry

– Ligue des Droits de l’Homme (LDH)

– Manifeste des Libertés

– Migreurop

– Mouvement Citoyen des Tunisiens en France (MCTF)

– Mouvement contre le Racisme et l’Amitié entre le Peuple (MRAP)

– Mouvement de la Paix

– People’s Health Movement France/ Mouvement Populaire pour la santé

Réseau Euromed France (REF)

– Réseau Euro-Maghrébin Citoyenneté et Culture (REMCC)

– Réseau d’Information et de Documentation pour la Solidarité et le Développement Durable (RITIMO)

– Solidarité Laïque (SL)

– Solidarité avec les Universitaires pour la Paix et Défense des Droits Humains en Turquie (SUP-DDH)

– Union Culturelle Française des Arméniens de France (UCFAF)

– Union Juive Française pour la Paix (UJFP)

– Union des Tunisiens pour l’Action Citoyenne (UTAC)

Syndicats :

– Confédération Général du Travail (CGT)

– Fédération Indépendante et Démocratique Lycéenne (FILD)

– Mouvement National Lycéen (MNL)

– Syndicat National des Journalistes CGT (SNJ-CGT)

– Union Départemental CGT de Paris (UD CGT de Paris)

– Union Syndicale Solidaires

– Union Nationale Lycéenne (UNL)

Partis :



– Ensemble (Mouvement pour une Alternative de Gauche, Écologiste et Solidaire)

– Europe Ecologie Les Verts (EELV)

– La France Insoumise (FI)

– Fédération de Paris du Parti Socialiste – PS

– La Gauche Démocratique et Sociale (GDS)

– Génération.s

– Nouveau Parti Anticapitaliste (NPA)

– Parti Communiste Français (PCF)

– Parti Communiste des Ouvriers de France (PCOF)

– Pour une Ecologie Populaire et Sociale (PEPS)

– Union Communiste Libertaire (UCL)

Partis et Associations du 10eme :

– Centre d’Animation de Paris 10ème (CRL 10)

– Centre social Paris des Faubourgs du 10ème

– Ensemble, nous sommes le 10e

– Français Langue d’Accueil (FLA)

– Ligue des Droits de l’Homme -section 10/11 (LDH 10/11)

–Ensemble ! 10e

– Europe Ecologie Les Verts (EELV Paris 10e )

– France Insoumise (FI 10e)

– Génération.s 10e

– Nouveau Parti Anticapitaliste (NPA 10e)

– Parti Communiste Français (PCF 10e)

– Parti de Gauche (PG 10e )

– Parti Socialiste du 10e (PS 10e )