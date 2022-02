Gérald Darmanin affirme vouloir dissoudre le Média indépendant ’Nantes Révoltée’ au prétexte qu’il serait serait responsable d’exactions commises lors d’une manifestation, et que le média aurait appelé à participer à ce rassemblement.

Outre le fait que cet argument est juridiquement indéfendable, sauf à condamner toutes les associations et syndicats ayant appelé à manifester ce jour là, une telle décision, serait contraire à la constitution qui garantie à la fois la liberté d’opinions, et la liberté de la presse.

pour ces ces raisons, et même si tout le monde n’ait pas forcément obligé de se reconnaître dans la ligne éditoriale de ’Nantes révoltée’, cette menace d’interdiction qui plane désormais sur ce média indépendant est inacceptable et met en danger notre démocratie déjà mal en point en raison des nombreuses dispositions votées ces dernières années, dans le but de restreindre nos libertés.

Sur le site national, l’Union syndicale Solidaires a publié un communiqué en soutien à ’Nantes Révoltée’. Vous pouvez le consulter ICI.

Solidaires Allier s’associe à cette initiative et demande au gouvernement qu’aucune interdiction ne soit prononcée à l’encontre de ’Nantes Révoltée’ qui contribue à donner un éclairage différent de l’actualité par rapport aux médias mainstreams soumis aux désidératas des puissants qui les possèdent.