Communiqué de presse

En soutien à l’arrivée imminente de la première délégation zapatiste du « Voyage pour la Vie », des villes se mobilisent dans toute l’Europe

Le 5 octobre 2020, après plus d’un quart de siècle de résistance et de construction d’un autre monde, l’Armée Zapatiste de Libération Nationale (EZLN) a annoncé officiellement qu’une délégation allait quitter le Mexique et partir à la rencontre des peuples et des luttes des 5 continents.

Ce sont plus de 100 personnes des délégations de l’EZLN mais aussi du Congrès National Indigène (CNI) et du Front des Villages en Défense de l’Eau et de la Terre et de l’Eau (FPDTA-MPT), majoritairement composées des femmes, qui viennent rencontrer les luttes « en bas à gauche » dans la plupart des géographies d’Europe.

Les rencontres, qu’elles et ils vont provoquer par leur venue, qui s’organisent depuis l’annonce de leur voyage, visent à faire connaître et renforcer les luttes « en bas à gauche » partout en Europe et à construire de nouveaux ponts entre les luttes du monde entier et entre toutes celles et ceux qui, comme elles et eux, luttent pour la vie. Il s’agit de se relier, de s’écouter et d’apprendre les un.es des autres en allant au-delà de nos différences.

Première étape : l’Europe ! Le 2 mai, l’Escadron 421, composé de 4 femmes, 2 hommes et un.e otroa (une personne transgenre, dans le lexique zapatiste), a quitté le Mexique à bord de La Montaña, un vieux voilier à moteur. Ce groupe constitue la première de nombreuses délégations qui vont parcourir l’Europe. Après plus d’un mois de traversée de l’océan atlantique, l’EZLN a annoncé, dans un de ses derniers communiqués, l’arrivée de l’Escadron 421 à proximité des côtes de Vigo, en Galice, pour le week-end du 19-20 juin. Il y a plus de 500 ans, sur ces mêmes rivages, La Pinta, l’une des caravelles de Christophe Colomb, est revenue en annonçant la « découverte » de ce que nous connaissons aujourd’hui comme le continent américain. Les zapatistes vont maintenant débarquer et rebaptiser l’Europe « Slumil K’ajxemk’op » (Terre rebelle) pour commencer une invasion consensuelle et dire aux européens : « nous n’avons pas été conquis ».

Depuis cette annonce, des dizaines de personnes convergent vers Vigo depuis une trentaine de territoires de toute l’Europe pour venir aider l’assemblée galicienne du Voyage pour la Vie dans les préparatifs d’accueil et assister au débarquement tant attendu de cette délégation maritime.

Dimanche 20 juin, toutes les personnes présentes à Vigo, ont été rencontrer le bateau La Montaña dans la baie de Baoina, à quelques kilomètres de Vigo, avant le débarquement qui, selon le dernier communiqué de l’EZLN, aura lieu le mardi 22 juin à 17h00, sur la plage Praia de Carril (Alcabre). Pour soutenir le débarquement imminent, des dizaines de villes en Europe ont réalisé samedi 19 juin et dimanche 20 juin des actions pour soutenir l’initiative du Voyage pour la Vie. Une collecte solidaire de fonds a été organisée pour soutenir financièrement le voyage.

Vous pourrez trouver des photos de ces actions ici :

https://cloud.viajezapatista.eu/s/GMbE99wkcKdnx8M

Mail de contact en Galice : xiraporlavida@riseup.net

Mail de contact européen : info@viajezapatista.eu

https://viajezapatista.eu/fr/

https://zapatista2021.lebib.org/

Communiqués de l’EZLN : https:// enlacezapatista.ezln.org.mx/

Collecte solidaire de fonds pour soutenir le Voyage pour la Vie : https://www.helloasso.com/associations/une-montagne-en haute-mer/collectes/la-route-pour-la-vie-2021