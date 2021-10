Soutien à la mobilisation sociale au Brésil

Le 2 octobre, de nouvelles mobilisations contre le gouvernement de Bolsonaro auront lieu au Brésil. Comme l’indique nos camarades de la Centrale Syndicale et Populaire Conlutas, il s’agit de " répondre avec force à ce gouvernement corrompu et génocidaire qui rend insupportable la vie de la classe ouvrière, en particulier des plus pauvres".

Avec les organisations membres du Réseau syndical international de solidarité et de luttes, dont CSP Conlutas et Solidaires assurent la coordination avec la CGT de l’Etat espagnol et la CUB d’Italie, nous soutenons cette nouvelle action contre Bolsonaro et son

monde. Nos camarades de CSP Conlutas avait eu l’occasion de nous expliquer la situation dans le pays, lors de la tournée que nous avions organisée en France, après l’arrivée au pouvoir de Bolsonaro. Depuis, la situation a empiré avec la gestion dramatique de la pandémie par le gouvernement Bolsonaro.

La lutte contre le fascisme, pour les droits des travailleurs et des travailleuses, contre le racisme, pour l’égalité femmes-hommes, c’est une lutte syndicale, au Brésil comme ici ; et c’est une lutte internationaliste.

Le congrès de l’Union syndicale Solidaires apporte son soutien à la lutte de nos camarades au Brésil !