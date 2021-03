Soutien aux Interluttant·e⋅s, Soutien aux occupant·e⋅s des lieux de Culture

L’Union syndicale Solidaires Nord soutient avec force les Interluttant·e⋅s et les occupant·e⋅s des lieux de Culture

L’Union Syndicale Solidaires Nord partage leurs revendications spécifiques :

• Réouverture des lieux

• Prolongation de l’année blanche

L’Union Syndicale Solidaires Nord revendique de manière commune l’annulation de la réforme de l’assurance chômage.

L’Union Syndicale Solidaires Nord appelle toutes et tous à converger le plus rapidement et le plus largement possible.

_________________________________________

Union syndicale interprofessionnelle départementale Solidaires Nord

Bourse du Travail, 174 boulevard de l’Usine, 59000 Lille Fives

solidaires59@gmail.com 03 20 48 64 37

https://www.facebook.com/Solidaires59

https://solidaires.org/Solidaires-Nord-59