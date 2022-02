Communiqué de presse du 25 février 2022

Pour dire stop à la guerre en Ukraine, l’Union Syndicale Solidaires Auvergne appelle tous les citoyens à participer au rassemblement unitaire devant la préfecture demain samedi à 11H à Clermont-Ferrand.

L’Union syndicale Solidaires Auvergne condamne l’agression militaire de la Russie contre l’Ukraine et apporte toute sa solidarité à la population ukrainienne qui subit ces attaques.

La guerre ne profite jamais qu’aux puissants, aux marchands d’armes et aux capitalistes. Les travailleuses et les travailleurs, les populations, vont subir les morts, les privations de libertés, les viols et pillages, les destructions. Les conséquences militaires, humaines et économiques dépassent le territoire de l’Ukraine et vont concerner pleinement la population française

Les impérialismes russes et occidentaux, avec l’OTAN, s’affrontent sur un nouveau terrain. Ce sont les droits des peuples et les libertés qui sont en danger. Nous nous inquiétons du terreau que cette guerre offre aux nationalistes de tous poils qui partout poussent à la guerre, à la haine, à la soif de vengeance.

Le bruit des bottes se fait de plus en plus fort derrière les discours martiaux.

Pour empêcher l’escalade, la France ne doit pas prendre part à ce conflit, ni directement, ni indirectement par l’intermédiaire de livraisons d’armes.

Exigeons un cessez le feu immédiat et le retrait des troupes russes d’Ukraine.

Rassemblement demain samedi à 11H devant la préfecture