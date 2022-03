Stop à la guerre en Ukraine

Communiqué de l’Union Syndicale Solidaires Auvergne, mercredi 2 mars 202, 16H.

Rassemblement unitaire devant la préfecture de Clermont Fd samedi 5 mars à 11H

L’Union Syndicale Solidaires condamne avec force l’agression du pouvoir et de l’armée russe contre l’Ukraine. Nous exprimons une nouvelle fois tout notre soutien et notre solidarité au peuple ukrainien en butte aux exactions, à la répression militaire. Il est du devoir de toutes et tous de dénoncer cette agression barbare d’un dictateur mégalomane et son cortège funeste de destructions, de déplacements de populations, de pillages et de drames humains.

Nous ne pouvons que déplorer le renforcement des arsenaux militaires dans le monde entier. Les ventes d’armes et la course aux armements n’ont jamais cessées. Pour autant, c’est bien Vladimir Poutine et son gouvernement va-t-en guerre qui ont pris la responsabilité de cette invasion inacceptable.

Dans le monde entier, les protestations contre la guerre se multiplient. En dépit de la répression aveugle du régime criminel, des manifestations importantes ont lieu en Russie. En Ukraine, comme en Russie des déclarations de syndicats de travailleurs dénoncent cette invasion et appellent à la paix.

Les conséquences militaires, humaines et économiques dépassent le territoire de l’Ukraine et vont concerner pleinement la population française. Elles risquent d’alimenter un terreau pour les nationalistes de tous poils qui partout poussent à la haine, au racisme, à la soif de vengeance

Cessez le feu immédiat

Retrait des troupes russes d’Ukraine !

• Accueil sans conditions ni discriminations et aide à tous les réfugiés ukrainiens en France.

• Soutien à ceux et celles qui, en Russie, rejettent la politique de Poutine et se battent pour la paix, la solidarité entre les peuples, contre le nationalisme et l’extrême droite.

• Solidarité avec les syndicalistes indépendants d’Ukraine, de Russie, de Biélorussie, de Pologne, ... dont nous relayons les revendications et les expressions d’appel à la paix.

• Soutenons également la solidarité humanitaire, en répondant à l’appel aux dons financiers coordonnés par le Secours Populaire Français.