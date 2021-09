Succès du rassemblement du 19 septembre contre l’antisémitisme à Paris

Le RAAR se félicite du succès du rassemblement qu’il a organisé aujourd’hui à Paris sur la place Baudoyer (Mairie du 4e).

Plusieurs centaines de personnes y ont manifesté leur grande détermination à combattre la propagande antisémite.

Nous remercions tous les organisations syndicales, les associations de victimes de génocide ainsi que les collectifs antiracistes, féministes et de lutte contre l’antisémitisme qui ont pris la parole et ainsi apporté leur contribution à ce combat commun.

Le désir de solidarité et de convergence s’est largement exprimé tout au long de ce rassemblement.

La diversité des générations et des points de vue représentés parmi les participant-es et à la tribune nous donne de l’espoir. Celle-ci permettra de construire les mobilisations collectives larges qu’appelle la situation actuelle.

Le RAAR s’adressera rapidement à ses partenaires afin de proposer des initiatives communes.

Liste des organisations signataires :

Juifves VNR ; Juives et Juifs Révolutionnaires (JJR) ; Memorial 98 ; Mémorial des Nomades et Forains de France ; Union des Juifs Pour la Résistance et l’Entraide (UJRE) ; Une Autre Voix Juive (UAJV) ; Ligue des Droits de l’Homme (LDH) ; Mouvement contre le Racisme et pour l’Amitié entre les Peuples (MRAP) ; Mouvement de la Paix ; Fédération Syndicale Unitaire (FSU) ; Mouvement National Lycéen (MNL) ; Union Syndicale Solidaires ; Cedetim Collectif Collages Judéités Queer ; Collectif Agitations ; Collectif Cases Rebelles ; Collectif Nta Rajel ? ; Collectif National pour les Droits des Femmes (CNDF) ; Comité Vérité pour Adama ; Lallab ; Debunkers de hoax et rumeurs d’extrême droite ; Dijon Antifa ; Droit Au Logement (DAL) ; Fédération Nationale des Maisons des Potes ; Attac-France ; Fondation Copernic ; Assemblée Citoyenne des Originaires de Turquie (ACORT) ; IBUKA-France ; SOS Racisme ; La Horde ; La Jeune Garde ; 1001 Lesbiennes et Queers ; Mouvement du christianisme social ; Pour une Écologie Populaire et Sociale (PEPS) ; Éditions syndicalistes ; Revue Révolution prolétarienne ; Vigilance et Initiatives Syndicales Antifascistes (VISA) ; Gauche Démocratique et Sociale (GDS) ; Les Jeunes Écologistes ; Ensemble ! ; Fédération Anarchiste ; Parti Communiste Français (PCF) ; Union Communiste Libertaire (UCL)