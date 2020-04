Syndicats Eaux de Volvic : les masques tombent !

Danger Grave et Imminent : « Risque de contamination bactériologique

suite à la crise sanitaire mondiale liée à la propagation du COVID 19. »

En effet depuis plusieurs jours de nombreux dysfonctionnements sont apparus avec un mode de notre organisation du travail et les protocoles de sécurité mis en place. Parmi les causes de ce danger nous relevons l’incapacité des salariés à appliquer l’intégralité des protocoles de sécurité :

l port du masque à l’entrée du site.

l Maintenir la distanciation de 1m50.

l Désinfection de l’ensemble des « zones contacts.

Aujourd’hui, les salariés n’ont pas de port de protection suffisant (1 seul masque chirurgical par jour malgré une manipulation de ce dernier toute les 2 heures a minima). Notre organisation du travail actuelle ne nous permet pas de respecter l’ensemble des « gestes barrières » ... Jour après jour, nous constatons un état anxiogène sans

précédent dans notre entreprise, qui fragilise de plus en plus de salariés ... ».

Retrouvez dans ce tract la communication complète de la section Sud des Eaux de Volvic.