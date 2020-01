TRACT SUD SANTÉ SOCIAUX 63 : POUR NOS RETRAITES, ET CELLES DE NOS ENFANTS … NI COMPROMIS ...NI COMPLICITÉ, RETRAIT DU PROJET MACRON

L’année 2019 s’est terminée dans la lutte et 2020 redémarre de la même manière : On ne lâchera rien... et on le fera savoir par la grève et la manifestation.

Nous devons être encore plus nombreux pour manifester notre désaccord face au mépris du gouvernement qui, entre aveuglement et surdité, feint de pas voir la colère populaire qui demande le retrait du projet de démantèlement de notre système de retraite.

Beaucoup de secteur ont su ne pas faire de trêve durant la fin de l’année et des actions ciblées ont eu lieu plusieurs fois par semaine.

Le jeudi 09 janvier doit être une date de mobilisation et de grève massive tant à Clermont que sur l’ensemble du territoire.

La présence de toutes et tous à 10 H Place du 1 er mai est indispensable pour amplifier la pression sur le gouvernement.

c’est ensemble que nous ferons céder le gouvernement.

Tract sud santé sociaux 63 en direction des hospitaliers en PJ et ci-dessous