Tou-tes dans la rue le 18 décembre, journée Internationale des Migrant-es

L’Union syndicale Solidaires s’est régulièrement impliquée dans les cadres unitaires contre toutes les formes de racismes et de solidarité avec les migrant-es et les Sans-Papiers.

Dans le contexte actuel, où l’attaque des immigré-es et des musulman-es prend une place centrale dans les médias et dans la campagne présidentielle, Solidaires renforce son implication dans les cadres unitaires qui se mettent en place contre le racisme et poursuit ses actions syndicales auprès des personnes qui en sont victimes, en particulier sur les lieux de travail.

Solidaires est présente dans les luttes et les grèves des travailleurs Sans Papiers depuis de nombreuses années. En ce moment, deux piquets de grève de postiers se battent pour leur régularisation dans des filiales de La Poste : DPD et Chronopost avec la fédération SUD PTT, Solidaires 91, Solidaires 94 Sud Poste 91 et Sud Poste 94. Un autre piquet de 83 intérimaires du BTP soutenu par le Collectif des travailleurs sans-papiers de Vitry-sur-Seine (CTSPV) vient d’obtenir, après plusieurs semaines de grève, une première victoire : l’entreprise d’intérim leur a fourni les documents nécessaires à leur demande de régularisation. La lutte continue pour la régularisation de tous les grévistes.

Pour toutes ces raisons, Solidaires a décidé de participer activement à la campagne unitaire Antiracisme & Solidarité dont les principaux axes de la campagne sont : la lutte contre toutes les formes de racisme, la liberté de circuler et de manifester, l’égalité des droits, la dignité et la solidarité, en particulier avec les migrant-es.

La première journée de mobilisation massive de cette campagne est le 18 décembre dans le cadre de la journée Internationale des migrant-es. La campagne se poursuivra jusqu’au mois de mars avec une initiative nationale à Paris pour la journée internationale de lutte contre le racisme.

L’union syndicale Solidaires continuera à s’impliquer pour permettre de porter un discours offensif contre le fascisme, le colonialisme, le racisme, l’injustice et les inégalités et à construire l’unité et solidarité pour l’égalité des droits.

L’union syndicale Solidaires appelle donc à rejoindre massivement toutes les initiatives qui s’organisent sur tout le territoire le 18 décembre.

Tous les rendez-vous ici :

https://solidaires.org/Manifestations-dans-le-cadre-de-la-campagne-unitaire-antiracisme-et-solidarite