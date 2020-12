TouTEs fâché​.​Es contre le fichage - retrait des décrets PASP

Appel/Pétition initié par SUD Collectivités territoriales. . Des millions de femmes et d’hommes sont fiché.es en France. Sous couvert de prévention contre le terrorisme, le gouvernement étend le fichage de la population et poursuit son offensive généralisée visant à surveiller et museler toute opposition.

Trois fichiers de « sécurité publique » (PASP, GIPASP et EASP) ont été étendus par trois décrets. Ils permettront le fichage massif de la population, de militantes et militants politiques, de leur entourage, de leur santé ou de leurs activités notamment sur les réseaux sociaux.

Je suis athé.e, chrétien.ne, musulman.e ou juif.ve, pratiquant.e ou non… je pourrais être considéré.e comme dangereux.se par l’Etat et sa police et être fiché.e.

Je suis militant.e ou sympathisant.e syndical.e, associatif ou politique… je pourrais être considéré.e comme dangereux.se par l’Etat et sa police et être fiché.e.

Je participe à une manifestation ou un rassemblement… je pourrais être considéré.e comme dangereux.se par l’Etat et sa police et être fiché.e.

Je suis atteint.e d’un trouble psychologique ou psychiatrique… je pourrais être considéré.e comme dangereux.se par l’Etat et sa police et être fiché.e.

J’utilise les réseaux sociaux… je pourrais être considéré.e comme dangereux par l’Etat et sa police et être fiché.e..

J’ai une addiction légale ou non… je pourrais être considéré.e comme dangereux.se par l’Etat et sa police et être fiché.e.

Je suis victime d’une personne considérée comme dangereuse, je pourrais être considéré.e comme dangereux.se par l’Etat et sa police et être fichée

Je suis un.e enfant à partir de 5 ans, mes parents entre dans l’une des catégories précédentes… je pourrais être considéré.e comme dangereux.se par l’Etat et sa police et être fiché,e.

Je déclare que je suis l’un ou l’une de ces 67 millions d’habitant.es de la France et que je refuse d’être fiché.e, traqué.e par drone, photographié.e contrôlé.e dans tous les aspects de ma vie et de mes opinions.

J’appelle l’ensemble de la population à se réunir, s’organiser, participer à toutes les mobilisations contre les politiques liberticides.



L’appel est signable sur change.org à : https://www.change.org/p/toutes-f%C3%A2ch%C3%A9-es-contre-le-fichage-retrait-des-d%C3%A9crets-pasp