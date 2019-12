Retrait du projet de « retraite unique par points »

Le 5 décembre a été un succès,

le 17 décembre doit être un raz de marée

Les organisations CGT, FO, FSU, Solidaires et l’UNEF de Meurthe et Moselle

constatent que le gouvernement reste sourd aux exigences exprimées par des

millions de salariés, jeunes, retraités, privé d’emploi mobilisés depuis des semaines

et soutenus majoritairement par l’opinion publique. Il s’obstine à maintenir son

projet de retraite unique par points.

Les annonces du Premier Ministre confirment que le projet du gouvernement

conduirait à un recul des droits par la baisse programmée des pensions de tous les

salariés du privé comme du public et l’obligation de travailler plus longtemps.

Le maintien d’un âge pivot à 64 ans obligera la majorité des salarié-e-s et en

particulier, les plus pauvres, à reculer leur âge de départ. Ce sont en particulier les

jeunes générations qui en subiront les conséquences et qui auront les plus grandes

difficultés à se constituer une retraite dans une société de chômage et de précarité.

Nos appels au retrait du projet de retraite unique par points et à l’ouverture de

négociations pour l’amélioration du système actuel sont restés « lettre morte ».

Plus que jamais, les organisations CGT, FO, FSU, Solidaires et l’UNEF de Meurthe et

Moselle réaffirment leur appel à renforcer la mobilisation. Elles considèrent que la

grève, sa reconduction et le blocage de l’économie sont les seuls moyens de faire

plier le gouvernement.

Nous revendiquons l’amélioration des régimes existants et nous

proposons :

Le maintien du système par répartition et l’abandon de la

retraite unique par points.

Pour toutes et tous un départ à 60 ans et plus tôt pour

l’ensemble des métiers pénibles, avec le maintien des

droits professionnels.

Assurer un niveau de pension d’au moins 75 % du revenu

net d’activité pour une carrière complète.

La prise en compte des années d’études et de la précarité

pour les générations actuelles et futures.

Aucune retraite inférieure au SMIC.

Toutes et tous en grève et en manifestation

le 17 décembre 2019

Rendez-vous à 13 h 30

PLACE de la REPUBLIQUE à NANCY