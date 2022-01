Toutes et tous en grève le 27 janvier pour la revalorisation de nos salaires

Une intersyndicale réunissant la CGT, FO, la FSU, Sud-SOLIDAIRES et les organisations de jeunesse FIDL, MNL, UNEF et UNL appelle à une journée interprofessionnelle sur les salaires et les pensions le 27 janvier prochain.

Partout en France, des salarié.es, des syndicats toutes étiquettes confondues se battent déjà depuis plusieurs mois pour l’augmentation des rémunérations.

URGENT ET INDISPENSABLE D’AGIR !

Il est urgent et indispensable d’agir toutes et tous ensemble, par la grève et les manifestations, pour l’augmentation immédiate de tous les salaires et pensions ainsi que des allocations pour les jeunes en formation et en recherche d’emploi.

POURQUOI SE MOBILISER EN CAISSE D’EPARGNE ?

Les Négociations Annuelles Obligatoires sont trop souvent au point mort et les propositions des employeurs sont loin du compte.

Entre 2017 et 2021, BPCE a acté la baisse de notre pouvoir d’achat de 5,7 % en poursuivant sa course au moins-disant salarial : 1,5 % d’augmentation générale des salaires pour les Caisses d’épargne alors que l’inflation ressort à 7,2 % sur la même période.

En 2022, les dirigeants des CE vont accorder 0,8 % d’augmentation générale des salaires (moins de 40 centimes par jour pour un salaire de 1 500 € net), scandaleux quand on sait que la plupart des économistes estiment que l’inflation sur le premier semestre 2022 se situera entre 2,5 et 3 %.

UN VRAI SALAIRE C’EST AUSSI MA PROTECTION SOCIALE !

Les quelques « primettes » distribuées ici ou là, à l’occasion de certaines négociations locales qui se déroulent en ce moment dans les entreprises du Groupe, ne compenseront pas la perte de notre pouvoir d’achat (rappelez-vous, aucune prime n’a été versée en 2020 ni en 2021).

Bon à savoir : ces primes sont exonérées de cotisations sociales pourtant contributives du salaire socialisé (maladie, accident du travail, maladie professionnelle, chômage, famille, retraite…).

CE COCKTAIL FRELATÉ ET EXPLOSIF DONT NOUS ABREUVENT LES DIRIGEANTS DEPUIS DES ANNÉES DOIT CONDUIRE INÉLUCTABLEMENT À LA MOBILISATION

FACE À L’URGENCE SALARIALE, TOUTES ET TOUS EN GRÈVE ET DANS LA RUE LE 27 JANVIER