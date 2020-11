Un nouveau chantier sur La petite Boîte À Outils : « Invisibles »

Depuis le 30 novembre 2016, l’Union syndicale Solidaires a mis en ligne le site internet « La petite boite à outils » http://la-petite-boite-a-outils.org/, un site dédié à la santé et aux conditions de travail à l’intention de l’ensemble des salariè-es et et de leurs représentant-es. Il est visité des centaines de milliers de fois chaque année.

Ce site propose plusieurs types d’outils, l’intégralité des bulletins « Et voilà », un outil pour l’action syndicale en matière de santé et de conditions de travail, les fiches outils pour l’action syndicale et aussi des chantiers où nous donnons à voir des histoires au long cours, proposons des ressources historiques ou mettons en lumière des professions au service des travailleuses et travailleurs ou approfondissons des sujets d’actualité.

Un nouveau chantier arrive aujourd’hui sur La petite BAO : « Invisibles » :http://la-petite-boite-a-outils.org/chantiers/les-invisibles/.

Invisibles est une série de reportages photo-sonores qui donne la parole à celles et ceux qui sont indispensables mais qu’on ne voit pas et dont on n’a enfin recommencé à parler depuis l’arrivée de la pandémie de COVID. L’ensemble a été réalisé et monté par Caroline Delboy.

A ce jour cinq films sont d’ors et déjà disponibles sur les livreur-euses, les personnels de magasin, les éboueur-euses, les personnels d’entretien et les saisonnier·ères agricole détaché·es. D’autres sont à venir et seront intégrés au fil de leur réalisation.

Plusieurs camarades de Solidaires ont participé à ces reportages photo-sonores qui ont au cœur la question des conditions de travail.

Depuis longtemps, nous savons que l’un des premiers enjeux en matière de luttes pour les conditions de travail est de rendre visibles les atteintes à la santé. Caroline Delboy y participe magnifiquement.