Une déclaration de la Confédération des syndicats libres d’Ukraine (KVPU)

Arrêtez la guerre et le génocide en Ukraine !

Chers frères et sœurs,

La Confédération des syndicats libres d’Ukraine vous appelle à prendre toutes les mesures possibles pour mettre fin au génocide du peuple ukrainien et rétablir la paix en Ukraine.

Bucha, Irpin, Motyzhyn, Vorzel, Borodyanka, Dymer, Dmytrivka... Toutes ces villes proches de la capitale de l’Ukraine n’étaient pas très connues dans le monde auparavant. On y trouvait des gens qui vivaient en paix, travaillaient honnêtement et faisaient des projets pour l’avenir. Aujourd’hui, ces villes de la région de Kiev sont des symboles des atrocités inhumaines commises par les forces armées russes. Après la libération de ces villes, le monde a eu connaissance des crimes horribles commis par les occupants russes. Des civils ont été abattus dans les rues les mains liées (même des enfants) et [on a découvert] des chambres de torture, des fosses communes, des femmes et des filles violées et tuées, des corps humains brûlés, des maisons détruites et pillées dans les villes et villages de l’oblast de Kiev.

Ces atrocités, tortures, pillages, ainsi que les destructions par les bombardements (y compris les bombes interdites) ont été commises par les forces russes et se poursuivent dans plusieurs villes et villages d’Ukraine. Rien qu’à Mariupol, assiégée et détruite par les frappes aériennes, au moins 5 000 civils ont été tués, dont 210 enfants.

Le bombardement d’hôpitaux et de maisons, les exécutions, les atrocités et les viols font partie des tactiques militaires inhumaines des Russes. Les forces russes continuent de détruire délibérément le peuple ukrainien et ne s’arrêtent pas, même au moment des pourparlers de négociation. Les troupes russes ignorent cyniquement toutes les règles de la guerre et du droit humanitaire international, ainsi que les principes d’humanité.

Les crimes des forces russes sont documentés par des organisations de défense des droits humains et des journalistes ukrainiens et internationaux. Il y a des victimes qui témoignent. Nous demandons que la Russie soit sévèrement punie pour ces crimes contre l’humanité et ce génocide, conformément à la Convention des Nations Unies pour la prévention et la répression du crime de génocide, à la Charte du Tribunal militaire international et du Statut de Rome de la Cour pénale internationale [ou Cour pénale internationale].

Selon des documents publiés, la Russie se préparait à une guerre éclair et à une extermination massive contre le peuple ukrainien. Mais le peuple ukrainien résiste et lutte pour son droit à la vie, sa liberté et son indépendance.

L’Ukraine a besoin d’aide, principalement militaire, financière et humanitaire. Nous vous demandons d’appeler vos gouvernements à fournir cette assistance à l’Ukraine et à imposer des sanctions plus sévères contre la Fédération de Russie.

La Russie doit être arrêtée immédiatement ! Le régime criminel fasciste de Poutine veut détruire le peuple ukrainien et menace également la paix et la stabilité en Europe et dans le monde.

Soutenez l’Ukraine ! Aidez le peuple ukrainien à gagner dans sa lutte pour l’indépendance et la paix

Cordialement

4 avril 2022

Mykhailo Volynets

Président de la Confédération des syndicats libres d’Ukraine (KVPU)