VACCINATION, PASS SANITAIRE : UN NUMERO VERT POUR REPONDRE A VOS QUESTIONS

ACCINATION, PASS SANITAIRE : UN NUMERO VERT POUR REPONDRE A VOS QUESTIONS

La probable extension du pass sanitaire aux cafés, restaurants et centres commerciaux, voire l’obligation de se vacciner pour certaines professions du commerce et des services en contact avec le public, pose des questions inédites : vaccination obligatoire ? Maintien de salaire dans l’intervalle ? Risque de mutation ou de licenciement ? Etc.

Nous vous accueillons par téléphone pour vous guider :

le lundi de 10 h à 12 h,

le mercredi de 12 h à 14 h,

le vendredi de 14 h à 16 h.

NUMERO VERT : 09 71 31 70 28

MAIL : permanencejuridique@sudcommercesetservices.fr