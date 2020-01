VIVE LA GRÉVILLA ! Mobilisation les 29, 30 et 31 janvier.

En Lorraine, comme sur l’ensemble du territoire, les AG interpro qui se multiplient, les actions, les blocages, l’ampleur des marches illuminées de jeudi soir et des manifestations du lendemain ont confirmé, si besoin était, que la ’fin de partie’ tant souhaitée et si souvent annoncée par le gouvernement et ses relais médiatiques n’était vraiment pas d’actualité. La multiplication et la diversité des formes prises par cette mobilisation témoignent de sa force et de son ancrage profond.

Notre détermination reste entière. Le conflit ne s’essouffle pas, il reprend son souffle et se diversifie. Le projet de loi qui va être prochainement examiné par le parlement entre désormais dans une nouvelle phase, notre mobilisation aussi. Le gouvernement a choisi de mener contre nous une guerre sociale, il aura la guérilla ! Chez nous, comme ailleurs, que nous soyons 10 sur un tractage, 20 sur un piquet de grève, 30 pour pourrir les vœux d’un député LREM, 50 pour accueillir un ministre en déplacement, 100 pour jeter nos outils de travail, 200 sur un blocage, 500 en manif aux flambeaux ou des milliers lors des grosses journées de grève nationale, nous serons là, partout, tout le temps, pour dénoncer cette politique antisociale. Ce gouvernement n’aura aucun répit ! Jusqu’au retrait !

C’est tout le sens de l’appel de l’intersyndicale nationale :

mercredi 29 janvier , veille de la ’conférence de financement’ soyons toutes et tous en grève, en AG et dans la rue !

, veille de la ’conférence de financement’ les 30 et 31 janvier, maintenons la pression et participons le plus possible aux actions locales.