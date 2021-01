VOEUX SOLIDAIRES 2021

L’année 2020 que nous quittons a été particulière et contrastée : elle a été synonyme de bouleversements inédits : en France, des dizaines de milliers de mort-es du-es à une pandémie, des centaines de milliers de personnes qui ont dû travailler la peur au ventre, des centaines de milliers de personnes qui se retrouvent au chômage.

Pour autant, notre syndicalisme de transformation sociale, le syndicalisme de Solidaires n’a pas fléchi :

Le mouvement social contre la casse des retraites a été stoppé net et avec lui la contre-réforme elle-même. On n’oublie pas la vigueur de ce mouvement, sa durée, sa capacité à avoir empêché le plan du gouvernement de se dérouler dans le temps qu’il voulait imposer.

Pendant le confinement, nous avons fait plier Amazon, nous nous sommes adapté-es en mettant en place le numéro vert, nous avons combattu pour la liberté de manifester, nous avons tenu un congrès extraordinaire pour garder le cap, celui de la lutte, celui d’imposer un autre avenir.

Nous avons vu des luttes se tenir malgré tout, un 8 mars féministe énorme, des mobilisations sans précédent contre les violences policières, des marches des collectifs de sans-papiers déterminées et exemplaires, des actions coordonnées et massives contre la loi sécurité globale et le loi “séparatismes”, et en ces derniers jours de 2020, la victoire en Argentine des féministes qui ont enfin obtenu le droit à l’avortement qui ouvre de réelles perspectives en Amérique latine et le reste du monde.

Les luttes sociales, écologiques, féministes, antiracistes, internationalistes et pour nos libertés publiques sont à cette heure déterminantes.



L’équipe du secrétariat national adresse à tous et toutes un message de solidarité, de combativité, et d’espoir : défendons pas à pas encore en 2021, d’une manière plus déterminée que jamais et par nos luttes, les salarié-es, nos droits sociaux, nos services publics, notre environnement, nos libertés. Faisons prendre conscience autour de nous de l’enjeu crucial de la fin du capitalisme et des systèmes de domination, et de celui d’une transformation sociale et écologique pour un monde meilleur, juste et apaisé.



Bonne année 2021 à vous et à vos proches.