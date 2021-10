(Vidéo) L’extrême-droite, ennemie des travailleuses et des travailleurs

L'extrême droite, ennemie des travailleuses et des travailleurs from Union Syndicale SOLIDAIRES on Vimeo.

L’extrême droite gagne du terrain.

Notre syndicalisme est un rempart face aux idées de haine et d’exclusion.

Pour contrer l’extrême-droite, il existe des outils. Comme le collectif : Vigilance et Initiatives Syndicales Antifascistes (VISA) dont l’Union Syndicale Solidaires fait partie.

Mais c’est aussi par la mobilisation du mouvement social, dans la rue, dans nos entreprises, dans nos écoles etc.. que nous pourrons parer cette idéologie nauséabonde et antisociale qui reste l’ennemie des travailleuses et des travailleurs.

Solidaires national - 2021 - durée 2mn

Vidéo réalisée dans le cadre des émissions "Expression directe" diffusée sur les chaînes du service public

Canal Marches / Solidaires