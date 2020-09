(Vidéo) Stop aux violences policères

Des quartiers populaires aux mouvements sociaux, plus personne ne peut nier que la police est violente. Sa mission n’est pas de protéger les citoyens mais bien de maintenir l’ordre social et économique. Solidaires demande la dissolution des armes mutilantes et létales, des gaz lacrymogènes, clefs d’étranglements...

Solidaires comme le mouvement social continueront de descendre dans la rue, pour défendre les droits des travailleurs et travailleuses, afin de construire une société plus juste et moins violente.

Solidaires national - 2020 - durée 2 mn

Vidéo réalisée dans le cadre des émissions "Expression directe" diffusée sur les chaînes du service public : diffusion le 08/09/2020 sur France 2 vers 13h50 puis rediffusion le 11/09/2020 sur France 5 vers 22h30 puis sur France 3 le 12/09/2020 vers 17h.

Canal Marches / Solidaires