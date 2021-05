(Vidéo) la Commune est toujours vivante

La Commune est toujours vivante from Union Syndicale SOLIDAIRES on Vimeo.

Le soulèvement populaire du 18 mars 1871 est le commencement de la Commune de Paris où le peuple va durant 72 jours vivre une période d’émancipation et de démocratie directe. Les femmes, les ouvrières et ouvriers vont conquérir de nouveaux droits et développer les premières formes du syndicalisme. Anouk de Sud Culture et média Solidaires nous remet ce mouvement en perspective avec les luttes d’aujourd’hui.

Version courte (passée à la TV)

Version longue (pour les discussions et formations)

—

Solidaires national - 2021 - durée 4 mn

Vidéo réalisée dans le cadre des émissions "Expression directe" diffusée sur les chaînes du service public : diffusion le 09/05/2021 sur France 3 vers 10h45.

Canal Marches / Solidaires