Vous ne volerez pas nos retraites

Depuis quelques jours la petite musique revient, Macron et le gouvernement s’apprêtent à remettre le couvert sur une énième réforme des retraites en 2022, que ce soit la dernière d’un quinquennat anti-social ou la première d’un quinquennat “de prolongement”.

Au passage, le pouvoir reconnaît sa défaite sur la tentative de réforme de 2019-2020 jugée “trop complexe” et impossible à mener. C’est bien la mobilisation des travailleuses, des travailleurs et des syndicats qui a fait barrage à la contre-réforme !

Une fois de plus, on veut nous faire croire qu’il n’y a pas d’alternative. Que ce soit par le nombre de trimestres ou par le report de l’âge de départ, il faudrait travailler plus longtemps. La justification ? L’équilibre des comptes, la dette. Cet aveuglement idéologique se construit sur le dos de millions d’entre nous. Il conduit au désespoir social et participe au renforcement de l’extrême-droite.

L’Union syndicale Solidaires va combattre cette tentative de régression sociale de façon la plus unitaire possible. A l’heure où les capitalistes continuent d’accumuler les milliards, nous disons qu’il est urgent d’imposer une autre répartition des richesses et de partager le travail. C’est la réduction du temps de travail qui pourra vaincre le chômage et la pauvreté tout en finançant la protection sociale.



Le gouvernement se prépare à nous voler notre droit à la retraite ?

Il nous trouvera sur son chemin !