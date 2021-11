Zemmour à Dijon : premier raté dans une pseudo-campagne

Pressentie depuis plusieurs semaines, la venue de Zemmour le samedi 06 novembre à Dijon est annulée. En effet, alors que le « pas encore » candidat devait faire une réunion publique au Parc des Expositions, il n’en sera rien. Les motifs de l’annulation sont : le risque de trouble à l’ordre public, le refus des salles de prêter leurs biens mais aussi et surtout la faiblesse organisationnelle des soutiens du « pseudo » candidat.

Si le personnage occupe de manière continuelle les médias nationaux qui se font le relai de sa logorrhée, construisant de facto sa « bulle sondagière », l’échec de sa venue illustre une autre réalité : Zemmour et la pensée qu’il véhicule ne sont pas portés par les foules. Nous notons que malgré des propos extrêmement belliqueux, celui-ci n’aime pas se confronter à une opposition.

Nous réaffirmons ici, l’absolue nécessité de se mobiliser contre l’ensemble des discours portés par l’extrême-droite, ou la droite-extrême, et nous rappelons que la « pub » ne vient pas de celles et ceux qui luttent pour une société plus solidaires mais de celles et ceux qui diffusent une parole mortifère.

Zemmour, Le Pen et les autres ne sont que les reflets d’une fascisation de la pensée politique reposant sur un discours misogyne, raciste, autoritaire, néo-libéral et colonialiste. Celui qui affirme que « la police doit tirer à balles réelles » et qui considère que « le consentement mutuel est un mythe » trouvera toujours notre Union Syndicale Solidaires sur sa route.

Cette déconvenue pour Zemmour ne doit être qu’une première. Nous appelons donc l’ensemble des forces du mouvement social de Côte d’Or à prendre part à la lutte contre la diffusion des propos haineux, des propos qui tuent. On invite toutes les personnes motivées à faussement s’inscrire en ligne dans les meetings de l’extrême-droite pour qu’ils se tiennent dans des salles vides, à diffuser sur les murs des villes et des villages des affiches porteuses d’espoir collectif et de solidarité, à organiser et à participer à des manifestations et à tant d’autres choses.

Nous savons que la période électorale qui s’annonce sera sombre et nous devons toutes et tous contribuer à la diffusion d’une pensée solidaire, féministe, antiraciste et révolutionnaire.



Ensemble, nous sommes plus fort.es !