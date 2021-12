le 27 janvier tout-e-s en grève pour une augmentation générale des salaires, des pensions et des minimas sociaux

Le 27 janvier 2022, Les organisations CGT, FO, FSU, Solidaires, Fidl, MNL, Unef et UNL appellent à manifester pour l’augmentation générale des salaires, des pensions et des minimas sociaux. Cette revendication est d’autant plus justifiée que les prix du gaz, de l’essence, de l’électricité et les produits de première nécessité explosent, alors que les revenus des classes les moins aisé stagnent depuis des années.

Comme beaucoup de foyers se retrouvent en grandes difficulté pour faire les courses et régler les factures du quotidien, des grèves éclatent un peu partout sur la question des salaires, mais aussi des conditions de travail comme nous l’avons documenté ici même (voir LA) et comme la presse alternative a relayé un certain nombre de ces luttes (voir encore LA).

Déjà dès l’été, Solidaires avait lancé une campagne en faveur de l’augmentation générale des salaires, des pensions et des minimas sociaux, afin de fédérer les luttes qui commençaient à émerger. Cette campagne s’est ensuite accélérée au mois de novembre avec la publications de nombreuses affiches et flyers (Voir ICI).

Cliquez sur l’image pour agrandir

Aujourd’hui, cette question est devenue centrale, et de nombreuses organisations joignent leurs forces afin de faire de la journée du 27 janvier une grande journée de mobilisation interprofessionnelle pour la prise en compte des revendications exprimées sur le terrain. Cette initiative commune a permis l’écriture d’un tract unitaire qui devrait faire prochainement l’objet d’une déclinaison pour notre département.

Le tract interpro pour la journée du 27 janvier 2022

Communiqué de presse intersyndical 27 janvier 2022

Solidaires Allier fera tout pour que cette journée soit un grand succès, notamment en mettant à contribution son réseau militant.

Pour plus d’infos, le lien vers le site national de Solidaires, c’est LA.

Nous vous tiendrons au courant des rencontres sur l’Allier et des déclinaisons sur les 3 villes de l’Allier.