Syndicat de l’éducation SUD éducation Nord

Union syndicale Solidaires Nord

Bourse du travail, 174 boulevard de l’Usine 59 000 Lille-Fives

contact@sudeduc59.lautre.net / solidaires59@gmail.com

à M. le Préfet de la région Hauts-de-France et du Nord

12, rue Jean sans Peur

CS 20003

59 039 Lille Cedex

à Lille, le 22 juin 2020

Objet : attitude de la police lors du rassemblement pacifique « Faidherbe doit tomber », le 20 juin 2020 à Lille.

Monsieur,

Ce samedi 20 juin 2020, de nombreux/ses manifestant-es pacifiques s’étaient réuni-es place de la République à Lille à l’appel du collectif « Faidherbe doit tomber ».

Les forces de police placées sous votre autorité encerclaient la statue de Faidherbe place Richebé afin, supposons-le, de la protéger...mais pas seulement elle visiblement. En effet, juste devant le cordon des forces de police (si ce n’est au milieu), une dizaine de contre-manifestants (qu’on pourrait qualifier comme faisant partie du mouvement d’extrême-droite dit des identitaires) trônaient fièrement provocant, invectivant, insultant les manifestant-es pacifiques…sans que cela semble déranger les forces de police qui affichait une bonhommie inquiétante avec eux.

Pire, selon nous : plutôt que d’intervenir en direction de ces provocateurs violents, la police s’en est pris aux manifestant-es pacifiques : approche au contact du rassemblement (qui n’occupait pourtant pas la chaussée), sommations, évacuation par pression physique puis charge, interpellation d’un manifestant et mise en joue des manifestant-es par LBD (Lanceur de Balles de Défense).

Pour SUD éducation Nord et Solidaires Nord, ce comportement des forces placées sous votre autorité, que nous dénonçons vivement, a de quoi inquiéter, notamment dans le contexte actuel de mobilisation contre les violences policières et racistes.

Nous ne comprenons pas ces comportements et vous demandons alors de bien vouloir nous indiquer quelles étaient les dispositions que vous aviez prises en terme de maintien de l’ordre pour cet après-midi du samedi 20 juin 2020 à Lille, place de la République et place Richebé.

Nous en profitions pour réitérer notre engagement pour que la liberté de manifester du mouvement social reste intacte.

Nous vous prions de croire, Monsieur, en notre attachement aux libertés fondamentales.

SUD éducation Nord et Union syndicale Solidaires Nord.