(vidéo) Face à la crise : défendre l’emploi et des alternatives fortes

Le capitalisme profite de la crise sanitaire pour se renforcer. Il touche des subventions et licencie massivement dans l’aéronautique, l’industrie, la chimie, le commerce...

Sud Aérien comme Sud Renault et pleins d’autres, réfléchissent à des alternatives économiques, écologiques et sociales pour un monde plus juste.

Le partage du temps de travail, les 32 heures sans perte de salaire, l’arrêt des licenciements, une production socialement utile et écologique... autant de solutions portées par les salarié.es et l’Union Syndicale Solidaires pour un changement radical de société.

Face à la crise : défendre l'emploi et des alternatives fortes from Union Syndicale SOLIDAIRES on Vimeo.

Solidaires national - 2020 - durée 4 mn

Vidéo réalisée dans le cadre des émissions "Expression directe" diffusée sur les chaînes du service public : diffusion le 27/10/2020 sur France 2 vers 00h30 puis rediffusion le 29/10/2020 sur France 5 vers 08h50.

Canal Marches / Solidaires

