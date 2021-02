(vidéo) Nos libertés attaquées !

Nos libertés attaquées ! from Union Syndicale SOLIDAIRES on Vimeo.

Vidéo réalisée dans le cadre des émissions "Expression directe" diffusée sur les chaînes du service public : diffusion le 16/02/2021 sur France 2 vers 00h30 puis rediffusion le 18/02/2021 sur France 5 vers 08h50.

En pleine crises sanitaires, économiques et sociales, ce gouvernement attaque nos libertés avec ses lois liberticides : sécurité globale et dîtes séparatisme.L’Union Syndicale Solidaires se mobilise pour défendre les libertés collectives et individuelles, au travail comme dans la société. Nous ne laisserons pas un État autoritaire s’installer ! Nous allons continuer à lutter contre la crise sociale et pour des alternatives concrètes !

